Frauen sparen um 41 Prozent weniger als Männer

Tiroler sparen am meisten, Burgenländer am wenigsten

Die Studie zeigt auch die Unterschiede zwischen den Bundesländern: Am meisten können die Menschen in Tirol zur Seite legen (282 Euro), gefolgt von Oberösterreich (271 Euro) und Vorarlberg (263 Euro). Niederösterreich (221 Euro), Wien (214 Euro) liegen in der Mitte, Kärnten (201 Euro), die Steiermark (200 Euro) und Salzburg (166 Euro) klar unter dem Durchschnitt. Schlusslicht ist das Burgenland mit einer monatlichen Sparsumme von 137 Euro. Auch das Bildungsniveau spielt eine Rolle: Wer Matura hat, spart im Schnitt 319 Euro, wer keine hat, 180 Euro.