Plünderungen in Tschechiens Hochwassergebieten

Entlang der Elbe an der Grenze zu Sachsen in Deutschland wird im Laufe des Tages ein weiterer Anstieg des Wasserpegels erwartet. In Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) sollen Hochwasserbarrieren und Sandsäcke das Stadtgebiet schützen. An der Marienbrücke wurde eine Person in der Elbe gesichtet, jedoch blieb eine Suchaktion ohne Erfolg.