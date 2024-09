Auch Obduktion konnte Tod der Tochter nicht klären

Nach dem Fund von drei Leichen am Freitag in einem Haus in Perg hat die Obduktion bestätigt, wovon die Ermittler bisher ausgegangen waren: Ein 82-Jähriger hat seine Frau (75) und danach sich selbst jeweils per Kopfschuss getötet. Die Tochter (57) der Frau starb einige Zeit später, die Todesursache ließ sich nicht mehr klären. Es habe aber laut Autopsie keinerlei „mechanische Einwirkung“ gegeben.