Freundliche Debatte über Klima, Geld und Kickl

SPÖ-Kandidatin kritisiert Fehlen eines Klimaschutzgesetzes

Holzleitner (SPÖ) kritisierte das Fehlen eines Klimaschutzgesetzes. Grünen-Kandidatin Prammer und Neos-Listenerste Doppelbauer orientierten sich in ihren Aussagen am Wahlprogramm. Zentral diskutiert wurde auch, wo der Staat sparen soll und wie die Bürger entlastet werden können. Die SPÖ ist für Vermögenssteuern, Plakolm sprach von mehr Vollzeitarbeit, das schaffe auch neue Steuereinnahmen. Die Kandidatin der Neos kritisierte die Förderpolitik, Fürst will bei den Sozialausgaben für Flüchtlinge sparen.