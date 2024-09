ORF jubelt über Champions-League-Comeback

„Mehr Fußball – Die Champions-League-Highlights“ nennt sich die Sendung, die am Donnerstag erstmals ausgestrahlt wird. Sie ist das Produktion einer Kooperation zwischen CANAL+ und ORF. Heißt im konkreten Fall: Die Auftaktpartie der Salzburger Bullen bei Sparta Prag am Mittwoch gibt‘s exklusiv live bei CANAL+, die Highlights am Donnerstag darauf im ORF 1 um 23 Uhr, moderiert von Elisabeth Gamauf von CANAL+ und Alina Zellhofer vom ORF.