Vier Gründe, warum die Tupperparty vorbei ist

Viele Frauen, die um einen Tisch sitzen und abwechselnd „Uhhh“ und „Ahhh“ rufen. Ein Lärmpegel wie in einem überfüllten Casino rund um den Roulette-Tisch, schnatternde Mütter, die vor Erregung die Geldbörse zücken. Meine Kindheitstage waren durchzogen von diesen Ereignissen, die sich Tupperpartys nannten. In den 1980er- und 1990er-Jahren wurden Jausenpakete ausschließlich in völlig überteuerten Tupperware-Boxen in die Schultaschen der Kinder gestopft.