Steyr gibt jetzt mit Chinesen bei Elektro-Lkw Gas

Am Montag sorgte das ehemalige MAN-Werk, das seit September 2021 Sigi Wolf gehört, aber für Aufsehen. Auf der IAA-Transportation-Messe in Hannover stellten die Oberösterreicher nämlich ein neues Fahrzeug vor. Gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller SuperPanther hat man den Elektro-Lkw eTopas 600 entwickelt, der ab Ende 2025 in Steyr auch schon in Serie gehen soll.