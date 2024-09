650 Kärntner Helfer im Krisengebiet im Einsatz

Nächtliche Einsätze

Und auch in der Nacht auf Dienstag wurde gearbeitet. „Im Schichtbetrieb wurden die Pumpen an allen Einsatzorten die ganze Nacht hindurch im Einsatz behalten. In Summe wurden rund 110 Schadensstellen von den Kärntner Kat-Zügen vollständig abgearbeitet oder an die Ablösetruppe übergeben“, so Egger weiter.