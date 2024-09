So geht es Kärntner Wehren im Katastropheneinsatz

Stimmung kaum in Worte zu fassen

Die Stimmung vor Ort ist kaum in Worte zu fassen. „Es ist eine Verzweiflung in den Sätzen und Gesten der Bürger zu bemerken. Die Angst liegt ihnen im Nacken, denn es ist noch nicht vorbei“, erzählt ein anderer Feuerwehrmann. Trotz all dem sei auch die Dankbarkeit in den Augen der Betroffenen zu sehen. „Durch die Hilfe fühlen sie sich nicht alleine gelassen. Und das bestärkt uns in unserer Tätigkeit einmal mehr!“