Marquez? „Noch nie war ein Fahrer so schmutzig!“

Rückblick in die Saison 2015 – es kam beinahe zur Eskalation. „Wir starteten in Katar und ich wusste, dass meine Hauptgegner im Kampf um den Weltmeistertitel Marquez und Lorenzo waren. Im Rennen, in der ersten Kurve, fuhr Marc geradeaus. Du kennst das, wenn du so ein Gefühl hast ... Es ist ein Zeichen, wie damals in Jerez, als mich Elias zu Boden schickte“, schildert Rossi im Podcast „Mig Babol“ des ehemaligen VR46-Academy-Piloten Andrea Migno.