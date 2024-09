10.000 Feuerwehrleute kämpften gegen die Fluten

So sieht die Gefahrenlage aus

Die aktuelle Wetterlage sorgt erneut für eine Zufuhr von sehr feuchter und auch leicht labiler Luft aus Nordost, so Geosphere Austria – die ehemalige ZAMG. Der Tiefdruckeinfluss lässt aber in der Nacht langsam nach, am Dienstag ist es mit dem Starkregen vorbei.