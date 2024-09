Gestrandet! Kreuzfahrtschiffe hängen in Wien fest

Mehrere Kreuzfahrtschiffe in Wien „gestrandet“

Die unerwartete Situation betraf gleich mehrere Flusskreuzfahrtschiffe, die aufgrund der Umstände in Wien gestrandet sind. Auch das Flusskreuzfahrtschiff „MS Primadonna“ der Linzer Donau Touristik liegt derzeit „mitten in einer Fahrt“ in Linz. „Wir bieten den Passagieren ein Ersatzprogramm in Oberösterreich und warten ab, wie sich die Situation entwickelt“, so Marketingleiterin Claudia Reiter. Die Übernachtungen seien auf dem Schiff möglich. Man gehe davon aus, dass die Anreise der nächsten Gäste in vier bis fünf Tagen „normal“ über die Bühne gehe.