2:1! Derbyheld färbte die Haare vor der Partie rot

Unser Platz ist eine absolute Katastrophe! Wir wollen ja Fußball spielen, aber hier ist das nicht möglich“, seufzt Liebenfels-Coach Branko Puljic. Wohl auch deswegen wurde das Derby in der 1. Klasse C gegen Glanegg zu einer echten Kampfpartie, welche vor allem von Fouls geprägt war. „Wenn man hier einen Ball unter Kontrolle bringen will, braucht man drei Minuten. Es geht einfach nicht anders“, so Puljic, der von 1992 bis 1996 in der 2. Liga insgesamt 54-mal für Oberwart, Favoritner AC und Austria Lustenau aufgelaufen ist.