Mit Geschick und Spaß zu richtigen Radprofis

Die Auftaktveranstaltung fand im Praxis-Kindergarten der BAfEP Kärnten in Klagenfurt statt – insgesamt sind 32 Stopps in Kindergärten in ganz Kärnten geplant. Um die 1800 Kinder werden die 123-Challenge beradeln und mit Spaß und Können den ARBÖ-Profi beeindrucken: „Jeder ist bei uns ein Gewinner“. In erster Linie geht es bei dem Radparcours um die Geschicklichkeit und in weiterer Folge auch um leichte, dem Alter angepasste Verkehrserziehung.