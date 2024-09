Ländle-Girl geht mit Rekordmeister auf Titeljagd

Im Sommer 2021 war Lina Hinteregger vom VC Dornbirn zu Kanti Schaffhausen in die Schweiz gewechselt. Nachdem sie im Sommer 2023 am Dornbirner Sportgymasium maturierte, startet sie nun in Wien ein Lehramtsstudium für Mathematik und Sport. Und will sich beim österreichischen Rekordmeister Sokol/Post SV für höhere Weihen im Nationalteam empfehlen.