Unfall-Drama! Nächster Todesfall erschüttert NHL

Nicht die erste Tragödie

1998 begann Peat seine NHL-Laufbahn bei den Anaheim Ducks und spielte anschließend noch für die Washington Capitals. 2007 beendete er relativ früh seine Karriere. Aber auch abseits der sportlichen Bühne sorgte der Kanadier für Aufsehen. So wurde er im Jahr 2000 etwa in einem Nachtclub in den Unterleib gestochen, als er versuchte, einen Streit zu schlichten.