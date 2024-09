Legenden und Freunde weinen um verstorbenen Daum

Daum verstarb am 24. August nach langem Lungenkrebs-Leiden im Alter von 70 Jahren. Das Begräbnis fand am Mittwoch im kleinen Kreis statt, am Donnerstag die Gedenkfeier im Kölner Stadion. An jenem Ort, an dem Daum 2007 seine Frau Angelica geheiratet hatte. 5000 Fans und zahlreiche Ehrengäste erwiesen Daum in seiner Fußball-Heimat die letzte Ehre.