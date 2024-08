Prohaska über Daum: „Ein Kämpfer bis zum Schluss“

Ich glaube nicht, dass Österreich da in sein sportliches Weltbild passte. Doch Frank Stronach zahlte damals Gagen, die sich sehen lassen konnten – auch in Deutschland. So gelang es ihm auch, Kapazunder wie Daum in unsere Liga zu lotsen. In Favoriten konntest dir damals als Trainer alles wünschen, das meiste davon wurde erfüllt. Auf den Meistertitel 2003 mit der Austria war Daum sicher stolz – zu den Höhepunkten seiner Karriere hat er ihn wohl nicht gezählt.