Son wehrt sich unter Tränen gegen China-Vorwürfe

„Wollte so schnell wie möglich raus“

Er habe keine andere Wahl gehabt, als die Vorwürfe zuzugeben, obwohl er nicht gewusst habe, wie die Polizei darauf gekommen sei, beteuerte Son. „Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich dort raus. Ich denke, jeder hätte sich in so einer Situation so gefühlt“, sagte der mehrfache Nationalspieler.