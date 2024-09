Dank Video konnte der Rolex-Dieb entlarvt werden

Hausdurchsuchung angeordnet

Daraufhin konnte die Identität des Mannes festgestellt und in den Folgetagen die Verdachtslage gegen diesen Mann so weit erhärtet werden, dass von der Staatsanwaltschaft Wels eine Hausdurchsuchung angeordnet wurde. Diese wurde am 4. September an der Wohnadresse des 47-jährigen Deutschen in Elsbethen (Sbg.) durchgeführt. Dabei konnte zwar nicht die gestohlene Uhr, jedoch andere Beweismittel sichergestellt werden, die einwandfrei die Identifizierung des gesuchten Täters belegen.