Skikalender-Reform: Bald Weltcuprennen im Sommer?

Laut „Blick“ setzen sich mehrere Topfunktionäre für Rennen auf der südlichen Hemisphäre aus. „Wir nennen unser Format Weltcup, und deshalb sollten wir auch in möglichst vielen Erdteilen Weltcuprennen bestreiten. Nur so kann unsere Sportart wachsen. Ich habe in den letzten Wochen diverse Ski-Stationen in Südamerika besucht. Einige dieser Stationen bringen das Potenzial für Weltcuprennen mit“, wird der Schweizer Ski-Präsident Urs Lehmann zitiert.