Nagelsmann: „Vielleicht holt Leverkusen Musiala“

Dass die beiden im Doppelpack kaum zu stoppen sind, stellten sie erst am Samstag beim 5:0-Erfolg über Ungarn unter Beweis. Einmal traf Musiala selbst, dreimal legte er auf – unter anderem auf Wirtz, der den Ball zum zwischenzeitlichen 3:0 verwandelte. Bereits am Dienstag kann das Youngster-Duo erneut zeigen, was es draufhaut, wenn die DFB-Elf in der Nations League bei den Niederländern zu Gast sind.