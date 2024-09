Sesko-Show bringt Slowenien Sieg gegen Kasachstan

Drei Tage nach dem 1:1 gegen Österreich besiegten die Slowenen am Montag in Ljubljana Kasachstan dank dreier Treffer von Benjamin Sesko mit 3:0 (2:0). In der Liga A/Gruppe 2 rehabilitierte sich Frankreich mit einem 2:0 (1:0) gegen Belgien für die Auftaktpleite gegen Italien. Die Squadra Azzurra gewann gegen Israel mit 2:1 (1:0).