Hitze und Sorgen rauben Kärntnern den Schlaf

Wer Betten und alles drumherum verkaufen will, sollte gut darüber Bescheid wissen, was die potenziellen Kunden so in ihren Schlafzimmern anstellen und was ihnen den Schlaf raubt. Und so engagierte der schwedische Möbelriese IKEA das Umfrageinstitut „marketagent“, um einen Blick in die Schlafzimmer der Österreicherinnen und Österreicher zu werfen.