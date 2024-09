Sarrazin: „Es ist noch viel schlimmer gekommen“

„Sarrazin?“ Er spricht seinen Namen bedächtig aus, mit einem angedeuteten Fragezeichen dahinter. Wir kennen einander bereits persönlich und führen das Interview deshalb ausnahmsweise am Telefon. Der 79-Jährige sitzt, wie bei meinem letzten Besuch bei ihm zu Hause im Westen von Berlin, am Tisch im Garten. „Ich war gerade dabei, Fragen einer katholischen Zeitschrift per Mail zu beantworten“, erzählt Sarrazin, und dass es ihm und auch Kater „Leo“ gut gehe.