Bombendrohung verhinderte Konzert in Stiftsgarten

Chor rettete den Abend

„Solche Drohungen muss man ernst nehmen, inklusive aller Konsequenzen“, so Bürgermeister Bernd Schützeneder (SPÖ), der selbst vor Ort war und die anwesenden Konzertbesucher und Anrainer über die Sachlage informierte. „Danke an die Polizei für das rasche Handeln, an das Publikum für die Geduld und an den Chor Vocamus!“, denn: Das Ensemble gab ein spontanes Ersatzkonzert ohne Noten, Instrumente oder Technik zum Besten.