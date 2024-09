Linzer tüfteln nun an Vorwarnsystem für Epilepsie

Kombination aus Wearable und mobiler App

Mit der Johannes-Kepler-Universität und der Universitätsklinik für Neurologie in Linz arbeitet FiveSquare an einem weltweit einzigartigen Verfahren. Ziel ist es, eine mobile Applikation und ein sogenanntes Wearable, ein Computersystem zum Beispiel in Form einer Uhr, das direkt am Körper getragen wird, als Vorwarnsystem für epileptische Anfälle zu entwickeln.