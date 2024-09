„Jeder fragt sich, wie es so weit kommen konnte“

Handwerker schrauben an der Pool-Umrahmung, bei den Nachbarn wird mit vereinten Kräften eine Pergola aufgestellt. Die Wiesen im Flachgau sind noch taufrisch, die Menschen in der idyllischen Siedlung am Stadtrand von Neumarkt am Wallersee sind schon lange auf den Beinen. Bei einem Haus in der Straße sind die Jalousien noch unten. Eine Gedenkkerze steht in der Einfahrt. Es ist das Haus von Familie I. Sohn Emrah (18) schoss am Donnerstag mit einer Langwaffe in München mehrfach auf Polizisten, das israelische Konsulat und das NS-Dokuzentrum. Schließlich trafen ihn die Kugeln.