An diesem Wochenende steht die ganze Stadt Kopf

Dem Ende des Sommers entgegen tanzen – das geht auf der Donauinsel im Usus am Wasser sowie im Porto Pollo am Samstag. Erntedank mit Bauernmarkt und Live-Musik wird am Wochenende am Heldenplatz gefeiert, während die Berufsfeuerwehr ihr Können Am Hof zeigt. Und die Roten Nasen laufen am Sonntag (9 bis 15 Uhr) im Prater für den guten Zweck.