Ausbildung und Kurzarbeit sollen Wirtschaft retten

„Wir haben den Kampf der billigsten Hände verloren. Der findet jetzt weder in Österreich noch Europa statt, sondern in Asien“, stellt Günther Goach, Kärntner Arbeiterkammer-Präsident, klar. „Wir müssen den Kampf der besten Köpfe gewinnen! Da gehört eine gute, gediegene, qualifizierte Fachausbildung dazu.“ Im eigenen Ausbildungszentrum in Villach, das gerade erweitert wird, können Betriebe auch die Lehrwerkstatt nutzen, um eigene Arbeitskräfte auszubilden.