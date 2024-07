Gletscherschwund auch direkte Gefahr für Menschen

Risse und Spalten nach Rückgang werden zur Gefahr

Der Gletscherrückgang sei aber auch für den Menschen gefährlich, wies er auf ein weiteres Problem hin. Die Oberfläche bekomme Risse, Spalten werden größer oder Zungen brechen weg. Kellerer-Pirklbauer, der auch Gebietsverantwortlicher für Gletscher um die Pasterze in Kärnten ist, meinte, damit werde das Begehen riskant. So könne etwa der größte Gletscher Österreichs nur noch deshalb vermessen werden, weil „wir die Seilbrücke der Bergrettung“ benutzen können. Der Gletscherbach sei inzwischen zu einem „reißenden Fluss“ angeschwollen, was eine Querung unmöglich mache.