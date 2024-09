Olympia-Trainerin will mit Team großen Wurf landen

Kraft-Trainerin für Olympia-Turnerin Charlize Mörz, Spielerin in der österreichischen und (!) tschechischen Softball-Liga, sowie nebenbei auch noch immer wieder Coach bei den finnischen Damen. Hat Martina Lackner-Keils Tag mehr als 24 Stunden? „Nein“, lacht sie, „mit guter Planung geht sich das alles schon irgendwie aus!“ So spielt sie zum Beispiel in der Regel an Feiertagen und Wochenenden in der heimischen Liga, den Rest der Zeit dann bei den Nachbarn. Knapp wird's aber trotzdem manchmal: „2020 sind wir mit meinem Team Witchers Linz Meister geworden, ich bin in der Nacht dann noch losgefahren und hab am nächsten Tag schon wieder in Tschechien gespielt!“