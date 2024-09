Ten Hag angezählt! ManUnited-Fans fordern Rauswurf

„Haben zweitmeisten Trophäen“

Ten Hag selbst wehrte sich erst unlängst gegen die Kritik an seiner Saison, meinte: „Wir haben in den letzten beiden Jahren hinter City die meisten Trophäen im englischen Fußball gewonnen. Wir haben also schon in den letzten beiden Spielzeiten etwas geleistet.“ Die Erfolge im Ligapokal 2023 und FA Cup 2024 ändern jedoch wenig an Manchester Uniteds aktueller Formkrise.