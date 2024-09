Star-Tätowierer lädt zum geheimen Harley-Treff

Ein wahres Energieplatzerl! So beschreiben es die Leute, wenn sie bei Eddy Schuster aus dem Auto steigen und nicht selten von ihren Harleys! Denn sein idyllisch gelegener Bauernhof wird besonders in der European Bike Week, die ab heute Tausende Biker Fans nach Faak am See zieht, gestürmt. „Gut 500 Biker kommen an zwei Tagen zu mir auf den Berg“, erzählt der 60-Jährige, der seit fünf Jahren zu sich lädt und eine einzigartige Kulisse bietet.