Ganz New York hofft auf Ende der US-Durststrecke

Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Andy Roddick – keine andere Nation kann sich so vieler Tennisstars rühmen wie die USA. Einst wurden die Siegertypen dort am Fließband produziert. 13 Spieler sorgten in der Offenen Ära seit 1968, seit alle Spieler an allen Grand Slams teilnehmen dürfen, für 52 Titel für die USA. Beides sind absolute Topwerte.