Wenn die Gondeln Brad Pitt & George Clooney tragen

Zwölf Jahre ist es seit „Ocean’s Eleven“ her, dass Brad Pitt (60) und George Clooney (63) gemeinsam vor der Kamera standen. Mit dem Action-Thriller „Wolfs“ (mit viel, für die zwei Herren typischem Schmäh – ab 20. September in den Kinos) zogen sie am Sonntag nun in Venedig bei den 81. Filmfestspielen ein, um dafür die Werbetrommel zu rühren.