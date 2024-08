Chiesa kommt: Schöne Aussichten für Liverpool

Am Donnerstag war der Transfer von Chiesa von Juventus zu Liverpool offiziell geworden. Der italienische Europameister von 2021 wechselt für zwölf Millionen Euro auf die Insel. Hinzu kommen weitere drei Millionen als Bonus. Der Stürmer war nach einer schweren Knieverletzung vor zwei Jahren länger zum Zuschauen gezwungen, meldete sich aber in der vergangenen Saison mit zehn Toren in allen Wettbewerben zurück.