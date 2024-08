Europameister Chiesa von Juventus zu Liverpool

„So glücklich“

„Ich bin so glücklich, ein Liverpool-Spieler zu sein“, sagte der 26-Jährige. Er wisse um die Vergangenheit des Clubs Bescheid. „Ich weiß, was er für die Fans bedeutet“, betonte er. Bei Juventus hatte der 51-malige Internationale vier Spielzeiten gekickt, wäre in der aktuellen Saison aber nicht mehr erste Wahl gewesen.