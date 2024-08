Bergsteiger (36) stürzte in Tirol 100 Meter in Tod

Leiche in steiler Rinne gefunden

„Der Mann wurde südwestlich des Karkopfes, in einer steilen Rinne tot aufgefunden. Er war zirka 100 Meter über äußerst steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt“, so die Ermittler weiter. Die Leiche des Mannes wurde mit dem Helikopter geborgen und ins Tal geflogen.