Alkolenker fuhr bei Halbmarathon in Laufstrecke

Wie jetzt bekannt wurde, hatten sich bei dem traditionellen Abendlauf und Halbmarathon am 10. August in Stinatz besorgniserregende Szenen abgespielt. Ein offensichtlich stark alkoholisierter Autofahrer hat für Tumult gesorgt. „Der Mann, der am Steuer eines Pkw mit Wiener Kennzeichen saß, hat sich nicht um die Sicherheitsmaßnahmen unserer Feuerwehr geschert und fuhr einfach in die Absperrung“, erinnern sich Augenzeugen mit Entsetzen.