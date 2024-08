Politiker bedroht: Wiener (27) wird eingewiesen

Am Donnerstag wurde er im Wiener Landesgericht vorgeführt. Und da hört sich die Sache schon ganz anders an. Denn der zwischenzeitlich beauftragte Gerichtspsychiater Siegfried Schranz bestätigt eine schwerwiegende und nachhaltige psychische Erkrankung des Drohers: Der Mann leide an paranoider Schizophrenie und einer kombinierten Persönlichkeitsstörung: „Die Prognose ist äußerst ungünstig, die Gefährlichkeit hoch.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann zur Umsetzung der Inhalte schreite, sei hoch. „Weil er so unter Druck ist und er denkt, es bleibt ihm nichts anderes übrig.“