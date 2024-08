Ab 18 Uhr LIVE: Sturm und Salzburg erfahren Gegner

Die zwölf Mannschaften mit den wenigsten Punkten scheiden aus, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Play-offs um einen Platz im Achtelfinale. Die Top-8 stehen fix in der Runde der letzten 16. Achtel-, Viertel- und Semifinali werden dann wie gewohnt in zwei, das Finale in einem Spiel entschieden. Einen Umstieg zwischen den Bewerben, wie er bis zur Vorsaison nach dem Ende der Gruppenphasen möglich war, wird es nicht mehr geben.