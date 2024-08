Rehkitz-Mörder mähte frech nun fremde Wiese ab

Was geht bloß im Kopf dieses Mannes vor? Ausgerechnet jener Landwirt, Unternehmer und FPÖ-Kommunalpolitiker, der sich am 11. Oktober im Landesgericht Linz ohnehin schon wegen Tierquälerei und Eingriffs in fremdes Jagdrecht (Wilderei) verantworten muss, soll in der Zwischenzeit erneut mit einer völlig irrwitzigen Aktion auffällig geworden sein. Der Mann wurde angezeigt.