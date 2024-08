Wirbel um Landesbeteiligung bei Hochzeitsplaner

„Offenbar zahlungsunfähig“

Doch schon damals gingen die Geschäfte offenbar schlecht. Der Jahresabschluss 2022 wies einen Bilanzverlust von 277.432,74 Euro auf. „Warum hat man die Anteile aufgestockt?“, fragt ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Die Situation der Firma sei weiter kritisch. So betrugen die Verbindlichkeiten zum 31. Juli 149.923,07 Euro. Laut Fazekas würden Vergleichsvereinbarungen aufgesetzt, an die Gläubiger geschickt, um ein Insolvenzverfahren zu vermeiden. „Doskozils Wedding-Planer ist offensichtlich zahlungsunfähig“, so Fazekas. Die ÖVP verlangt nun Aufklärung darüber, wie viel Steuergeld in den Sand gesetzt wurde.