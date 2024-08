Tradition regiert im Genusslokal Maria Loretto

Blickt man auf die Gästeliste, ist das „Who is who“ vereint. Mit Real Madrid tanzte schon das erfolgreichste Fußballteam der Welt in Klagenfurt. Und tafelte im Maria Loretto. „Das war 1991“ erinnert sich Djordje Jovcic genau. Der mexikanische Torjäger Hugo Sanchez legte damals einen Tango am Tisch hin. Auch Inter Mailand trat schon in Waidmannsdorf und damit auch im Maria Loretto auf. Besitzer Richard Hofer war einst Koch bei Bayern München, Lothar Matthäus ist ein guter Freund von ihm. Und besuchte ihn oft. Die halbe Bayern-Belegschaft ist nach wie vor Gast. Karl Heinz-Rummenigge, Felix Magath oder Reiner Callmund sind wahre Feinschmecker.