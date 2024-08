Autofahrten mit „vielen besonderen Gesprächen“

Vor knapp 15 Jahren wurde von Gemeinderätin Gerda Berger die Fahrgemeinschaft Gnesau ins Leben gerufen. „Wir bieten einen ehrenamtlichen Service für ältere Gemeindebürger an – chauffiert wird zum Einkaufen oder zu Arztterminen, auch in andere Orte wie zum Beispiel Bad Kleinkirchheim“, erzählt Brigitte Ritzinger stolz, die eine von 13 Fahrern der Fahrgemeinschaft ist. Und weiter: „Für uns Fahrer ist das immer eine wunderschöne Zeit und eine große Bereicherung – viele besondere Gespräche prägen einen und bleiben einem ein Leben lang in Erinnerung!“