Skandal in Elite-Schule: Justiz bekam zwei Videos

Ins Zimmer gezerrt

Sieben Burschen sollen in ihrem Hotel eine Mitschülerin in ein Zimmer gezerrt und genötigt haben, dass sie sie massiert. Die Schulleitung erstattete Strafanzeige, seither laufen die Ermittlungen gegen fünf Beteiligte. Und zwar unter dem „Arbeitstitel“, so Florian Roitner von der Linzer Staatsanwaltschaft Freiheitsentziehung, Nötigung und gefährlicher Drohung.