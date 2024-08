So groß im Bild wie noch nie zuvor

Die beiden höchsten Herren-Ligen gab’s schon, nun zeigt die „Krone“ auch die Frauen am Ball. „Pünktlich zur Heim-EM weitet die ,Krone‘ die Livestreaming-Berichterstattung auf die WHA aus“, so fan.at-Geschäftsführer Christian Muckenhuber beim Handball-Medientag in Wien, wo alle HLA- und WHA-Vereine sowie zahlreiche Verbandsvertreter geladen waren. „Wir sind mit dem aktuellen Stand wirklich zufrieden“, so Muckenhuber. „Ein weiterer nächster Schritt ist, dass wir den vorhandenen Content noch besser verwerten.“