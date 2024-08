Häuslsanierer müssen jetzt Tausende Euros auslegen

Herr B. (Vollständiger Name der Redaktion bekannt) ist sauer. Seine neue Photovoltaik-Anlage lief bereits, die neue Wärmepumpe stand kurz vor Inbetriebnahme. Die Rechnung für beide ökologische Neuanschaffungen lag bereits am Tisch im Eigenheim im Tennengau. Rund 60.000 Euro hatte der Pensionist in die Hand genommen. Der Grund seines Zorns: 20.000 Euro hätte ihm das Land Salzburg übernehmen sollen. Der Stop der Sanierungsförderung macht ihm nun aber einen Strich durch die Rechnung.