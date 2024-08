Neue Tierärztin mit dem „speziellen Griff“

Die gebürtige Frauenkirchnerin hat die vergangenen Jahre in Bruck an der Leitha gearbeitet, davor war sie im Tierheim Vösendorf und in einer Tierklinik in Wien angestellt. Jetzt hat Brigitte Lass den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Denn die alleinerziehende Mutter möchte künftig auch an den Abenden etwas mehr Zeit mit ihrer Tochter verbringen.